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В Москве от коронавируса вылечились более 97 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2643 заболевших, общее число выздоровевших в столице превысило 97 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358» — сообщила.

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Теги: коронавирус, Москва, лечение
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