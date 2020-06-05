В Москве от коронавируса вылечились более 97 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2643 заболевших, общее число выздоровевших в столице превысило 97 тыс. человек. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358» — сообщила.

Материал дополняется