Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь

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Наименее калорийным алкогольным напитком из расчета на 100 грамм является низкоалкогольное пиво. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Так, в зависимости от сорта пива его калорийность составляет 42–74 ккал/100 грамм. Также невысокой калорийностью обладает сухое вино — около 64 ккал/100 грамм. Полусухое вино более калорийно — 78 ккал/100 грамм, полусладкое вино — 88 ккал/100 грамм, сладкое вино — 100 ккал/100 грамм.

Самыми калорийными являются сладкие ликеры, в которых содержится примерно 327 ккал/100 грамм. Также высокой калорийностью обладают виски (220 ккал/100 грамм), водка (235 ккал/100 грамм) и коньяк (240 ккал/100 грамм).

«На праздничном мероприятии с алкоголем, если вы решили немного выпить, но так, чтобы не навредить фигуре, лучше отдавать предпочтение сухому вину. И желательно ограничиться одним бокалом», — рекомендовали в Роскачестве.