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Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Наименее калорийным алкогольным напитком из расчета на 100 грамм является низкоалкогольное пиво. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Так, в зависимости от сорта пива его калорийность составляет 42–74 ккал/100 грамм. Также невысокой калорийностью обладает сухое вино — около 64 ккал/100 грамм. Полусухое вино более калорийно — 78 ккал/100 грамм, полусладкое вино — 88 ккал/100 грамм, сладкое вино — 100 ккал/100 грамм.

Самыми калорийными являются сладкие ликеры, в которых содержится примерно 327 ккал/100 грамм. Также высокой калорийностью обладают виски (220 ккал/100 грамм), водка (235 ккал/100 грамм) и коньяк (240 ккал/100 грамм).

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Фото: Евгений Канаев / Global Look Press

«На праздничном мероприятии с алкоголем, если вы решили немного выпить, но так, чтобы не навредить фигуре, лучше отдавать предпочтение сухому вину. И желательно ограничиться одним бокалом», — рекомендовали в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что алкоголь значительно замедляет процесс похудения, а иногда способствует набору массы. Однако если выпивать один бокал вина объемом 125 мл раз в две недели, это не отразится на весе.

Ранее стало известно, что в апреле продажи алкоголя в России увеличились на 5,2% в годовом выражении до 17,1 млн декалитров. Больше всего в стране выросли продажи водки (на 9,6%) и тихих вин (на 9%).

Теги: Роскачество, алкоголь
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