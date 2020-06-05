В Ухане из больниц выписали последних трех пациентов с коронавирусом

Из больниц китайского города Ухань, откуда в декабре 2019 года началось распространение коронавирусной инфекции, выписались последние три пациента с диагнозом COVID-19. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

К полуночи 5 июня в Ухане и провинции Хубэй не было выявлено ни одного нового случая заражения, как локальных, так и ввозных. Три человека выписаны из больницы, больше там не осталось зараженных коронавирусом пациентов.

В общей сложности с начала эпидемии в провинции Хубэй было зафиксировано 68 135 случаев заражения коронавирусом. 63 623 человека выздоровели, 4512 — умерли.

В провинции под медицинским контролем остаются 217 человек, которые ранее контактировали с носителями инфекции.

Ранее власти города сообщали об отсутствии пациентов с коронавирусом. Однако позднее там были зафиксированы новые случаи инфицирования. 2 июня в Ухане завершили проверку местных жителей на коронавирус, в результате чего выявили 300 бессимптомных носителей.

31 мая Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал, что в стране выявили два новых случая заражения. Все они были ввозными, болезнь протекала у пациентов без симптомов.

По состоянию на 4 июня в материковой части Китая был выявлен только один новый случай COVID-19 в провинции Гуандун. Всего в больницах страны остаются 60 пациентов с коронавирусом.