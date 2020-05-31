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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки выявили два новых случая заражения COVID-19

Власти Китая зафиксировали за прошедшие сутки два новых случая заражения коронавирусом, а также выявили трех носителей инфекции, у которых заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В ведомстве сообщили, что все новые случаи заражения — ввозные. Они зафиксированы в провинции Шаньдун. По данным госкомитета, за последние 24 часа в стране не было летальных случаев среди больных COVID-19. Два пациента выздоровели и были выписаны из медучреждений.

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Фото: Xu Congjun / Xinhua / Global Look Press

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 83 001, скончались 4 634 человека, вылечились 78 304. Сейчас лечение проходят 63 пациента с COVID-19.

23 мая госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил, что впервые с начала эпидемии в Китае за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. При этом тогда выявили 28 носителей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме.

Теги: Китай, коронавирус
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