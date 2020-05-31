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Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы лучше фильтруют воздух, поэтому более эффективны против коронавируса, чем медицинские маски. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

По его словам, вирус вылетает из организма в виде капель при кашле, чихании и разговоре. Сами по себе вирусные частицы не летают в воздухе. Вирусолог отметил, что и маска, и респиратор способны задерживать подобные капли, поэтому подходят для защиты от коронавируса.

Ларичев заявил, что строительные респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Скорее всего, [строительные респираторы — РБК] — они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает», — сказал он.

Ранее в мае завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение масок и перчаток из-за коронавируса может быть вредным. По его словам, подобные сложноустроенные вирусы долго не живут на поверхностях, а разлагаются. В связи с этим ношение перчаток не имеет смысла, однако на них могут собираться бактерии и грибки, которые могут попасть на лицо, отметил он. Академик добавил, что перчатки также могут вызвать дерматит.

Зверев заявил, что если на улице соблюдать социальную дистанцию, то вирус не передастся, поэтому носить маски бессмысленно. По его словам, через два часа маска превращается из средства защиты в «средство распространения инфекции».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, защита
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