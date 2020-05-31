Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы лучше фильтруют воздух, поэтому более эффективны против коронавируса, чем медицинские маски. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

По его словам, вирус вылетает из организма в виде капель при кашле, чихании и разговоре. Сами по себе вирусные частицы не летают в воздухе. Вирусолог отметил, что и маска, и респиратор способны задерживать подобные капли, поэтому подходят для защиты от коронавируса.

Ларичев заявил, что строительные респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух.

«Скорее всего, [строительные респираторы — РБК] — они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает», — сказал он.