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Собянин исключил сокращение объемов социальных выплат в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство Москвы не будет сокращать объемы социальных выплат для горожан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы. Все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объеме», — подчеркнул он.

По его словам, будут исполнены все обязательства в социальной сфере, в том числе по выплатам зарплат врачам, учителям и работникам культуры.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Из-за режима нерабочих дней с 30 марта и ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, доходы московского бюджета в апреле снизились на 68 млрд руб. (в сравнении с прошлым годом). В целом с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3%, сообщал департамент финансов столичной мэрии.

Накануне Собянин говорил, что отмена ограничений, включая масочный режим, будет зависеть от сроков начала массовой вакцинации от коронавируса. По прогнозам мэра столицы, к нормальной жизни москвичи смогут вернуться не раньше чем через год.

По последним данным, в Москве с начала эпидемии выявили 189 214 случаев коронавируса, 94 715 человек выздоровели, общее число летальных исходов составляет 2749.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Собянин, Москва, социальные выплаты
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