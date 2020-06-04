Собянин исключил сокращение объемов социальных выплат в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство Москвы не будет сокращать объемы социальных выплат для горожан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы. Все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объеме», — подчеркнул он.

По его словам, будут исполнены все обязательства в социальной сфере, в том числе по выплатам зарплат врачам, учителям и работникам культуры.

Из-за режима нерабочих дней с 30 марта и ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, доходы московского бюджета в апреле снизились на 68 млрд руб. (в сравнении с прошлым годом). В целом с начала года поступления в городской бюджет снизились на 5,3%, сообщал департамент финансов столичной мэрии.