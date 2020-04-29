Роскомнадзор запросит «Юником24» по поводу утечки данных россиян

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Роскомнадзор направит запрос в компанию «Юником24» по поводу возможной утечки персональных данных россиян, оформивших микрозаймы в 2017–2019 годах, с целью прояснить ситуацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом», — добавили в федеральной службе.

РБК направил запрос в «Юником24».

Ранее РБК писал, что произошла утечка в Сеть персональных данных 12 млн физлиц, которые оформляли займы в 2017–2019 годах. В бесплатном доступе размещены паспортные данные, Ф.И.О., дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания 1,8 тыс. человек. Больше всего данных поступило от «Юником24», который предлагает услуги по подбору и оформлению кредитов.