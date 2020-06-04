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Авария с топливом в Норильске ,  
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Страховка владельца ТЭЦ в Норильске не покроет ущерб окружающей среде

Норникель GMKN ₽20 012 -8,3% Купить
Фото: morspas.com
Фото: morspas.com

Ответственность владельца ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива, была застрахована в компании «Согаз», страховка не покроет причиненный экологии вред. Об этом говорится в сообщении компании.

В страховом договоре владельцем ТЭЦ указана Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), ее ответственность была застрахована по закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).

«Данный закон не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде», — отмечается в сообщении.

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ после разлива топлива в Норильске
Общество
Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО &laquo;НТЭК&raquo; Вячеслав Старостин&nbsp;во время допроса сотрудниками СК РФ

Разлив нефтепродуктов произошел в Норильске 29 мая из-за разгерметизации топливного бака. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м, всего вылилось около 21 тыс. т дизеля, топливо попало в землю, реки Далдыкан, Амбарная и практически во все их притоки. Президент России Владимир Путин 3 июня объявил в связи с утечкой нефтепродуктов ЧС федерального масштаба.

Генпрокуратура возбудила после аварии три уголовных дела, их передали в Следственный комитет и объединили в одно производство. По делу о ЧП арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина.

Теги: Норильск, «Согаз», «Норникель», разлив нефти
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