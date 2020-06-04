Страховка владельца ТЭЦ в Норильске не покроет ущерб окружающей среде

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Ответственность владельца ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив дизельного топлива, была застрахована в компании «Согаз», страховка не покроет причиненный экологии вред. Об этом говорится в сообщении компании.

В страховом договоре владельцем ТЭЦ указана Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), ее ответственность была застрахована по закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).

«Данный закон не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде», — отмечается в сообщении.

Разлив нефтепродуктов произошел в Норильске 29 мая из-за разгерметизации топливного бака. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м, всего вылилось около 21 тыс. т дизеля, топливо попало в землю, реки Далдыкан, Амбарная и практически во все их притоки. Президент России Владимир Путин 3 июня объявил в связи с утечкой нефтепродуктов ЧС федерального масштаба.