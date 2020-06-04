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Прокуратура организовала проверку из-за разлива нефти в Пермском крае

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Фото: Radionova Svetlana / Facebook
Фото: Radionova Svetlana / Facebook

Прокуратура Оханского района Пермского края организовала проверку после разлива нефти юго-западнее деревни Тулумбаиха из-за разгерметизации на трубопроводе АО «Транснефть-Прикамье». Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

К месту происшествия выехали заместитель прокурора Оханского района, а также специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды.

В результате аварии утечка нефтепродуктов составила около 9,6 куб. м, загрязнение распространилось на площади 12 кв. м. «В настоящее время утечка устранена, принимаются меры по очистке загрязненной территории», — уточнила прокуратура.

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Фото: РИА Новости

В пресс-службе ГУ МЧС по региону РБК заявили, что авария произошла на нефтепроводе Холмогоры — Клин. «Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет, угрозы населению нет», — уточнил представитель МЧС.

АО «Транснефть-Прикамье» сообщило, что 3 июня в 4:12 мск автоматизированная система контроля зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Холмогоры — Клин. Подача нефти на этом участке была остановлена, на место выехали аварийные бригады. «Общий объем выхода составил менее 10 куб. м, вся нефть локализовалась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 кв. м», — говорится в сообщении компании.

Восстановить работу нефтепровода планируется 5 июня. В компании также исключили возможность попадания нефти в водоемы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил федеральный режим ЧС из-за разлива нефти в Норильске. Площадь загрязнения в результате аварии на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м, топливо попало в землю, реки Амбарная, Дальдыкан и их притоки, всего вылилось около 21 тыс. т дизеля.

Теги: Пермь, прокуратура, разлив нефти, новости РБК
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