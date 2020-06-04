Прокуратура организовала проверку из-за разлива нефти в Пермском крае

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Прокуратура Оханского района Пермского края организовала проверку после разлива нефти юго-западнее деревни Тулумбаиха из-за разгерметизации на трубопроводе АО «Транснефть-Прикамье». Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

К месту происшествия выехали заместитель прокурора Оханского района, а также специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды.

В результате аварии утечка нефтепродуктов составила около 9,6 куб. м, загрязнение распространилось на площади 12 кв. м. «В настоящее время утечка устранена, принимаются меры по очистке загрязненной территории», — уточнила прокуратура.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону РБК заявили, что авария произошла на нефтепроводе Холмогоры — Клин. «Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет, угрозы населению нет», — уточнил представитель МЧС.