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Посольство отправило ноту в Госдеп США из-за неоказания помощи Ярошенко

Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

По словам посла Анатолия Антонова, администрация тюрьмы города Дэнбери отказывает россиянину в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств без объяснения причин. Он отметил, что руководство тюрьмы игнорирует жалобы Ярошенко и письма посольства.

«Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь», — сказал Антонов.

Материал дополняется.
Теги: посольство России в США, медпомощь, тюрьма
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