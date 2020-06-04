Бизнес , 04 июн, 05:25
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Посольство отправило ноту в Госдеп США из-за неоказания помощи Ярошенко
Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
По словам посла Анатолия Антонова, администрация тюрьмы города Дэнбери отказывает россиянину в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств без объяснения причин. Он отметил, что руководство тюрьмы игнорирует жалобы Ярошенко и письма посольства.
«Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь», — сказал Антонов.Материал дополняется.