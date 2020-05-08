Посол потребовал освободить россиян из тюрем в США из-за угрозы вируса

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Российский посол в США Анатолий Антонов написал открытое письмо к американскому Госдепу, Минюсту и Федеральному бюро тюрем о суде россиян, находящихся в заключении в Соединенных Штатах. Дипломат потребовал освободить их из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в американских тюрьмах.

Антонов напомнил, что Соединенные Штаты сами требуют освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом и грозят санкциями в случае гибели сограждан от коронавируса в исправительных учреждениях. «Между тем, ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает», — написал Антонов со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем и правозащитных организаций.

Посол напомнил, что еще в конце марта глава МИД Сергей Лавров предложил американским властям вернуть в Россию по гуманитарным соображениям всех отбывающих наказание в США россиян. Сам Антонов, по его собственным словам, также обращался с аналогичными просьбами к генпрокурору Уильяму Барру и руководителем Федерального бюро тюрем Майклу Карвахалю. «Обратил внимание на лиц, страдающих серьезными заболеваниями, осужденных за ненасильственные преступления, а также тех, кто уже отбыл значительную часть срока тюремного заключения. Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье», — написал Антонов.

В США еще в конце марта из-за коронавируса начали выпускать находящихся в тюрьмах граждан, которые не совершали тяжкие преступления. Власти опасались, что заразиться могут не только заключенные, но и охранники. В апреле стало известно, что от COVID-19 умер сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в Соединенных Штатах. Сам Ярошенко также начал жаловаться на плохое самочувствие.