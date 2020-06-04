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Посольство России сообщило о получении Сирией партии истребителей МиГ-29

Сирийская армия получила от России вторую партию модернизированных истребителей МиГ-29 в рамках военно-технического сотрудничества между государствами. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Сирии.

«Сирийцы уже начали выполнять задачи на этих самолетах», — говорится в сообщении.

В конце мая об этом писало SANA со ссылкой на военный источник. По его данным, передача истребителей состоялась на российской авиабазе Хмеймим.

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии
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Фото: Rodi Said / Reuters

В конце мая Африканское командование Вооруженных сил США заявляло, что Россия в Ливию истребители МиГ-29, Су-35 и бомбардировщики Су-24 для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршара Халифы Хафтара. По данным американских военных, самолеты сначала перебросили в Сирию, где их перекрасили, чтобы убрать знаки принадлежности, а после этого доставили в Ливию.

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Виктор Бондарев назвал это обвинение глупостью. По его словам, после распада СССР МиГ-29 поставлялись за рубеж, и теперь они стоят на вооружении многих иностранных государств. Сенатор отметил, что если у Ливии есть МиГ-29, то они не российские, а советские.

Теги: Сирия, МиГ-29, Россия
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