Путин поручил Минобороны договориться с Сирией о передаче акватории

В распоряжении президента России указано, что речь идет также о передаче дополнительного недвижимого имущества

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании протокола к заключенному в 2015 году соглашению о размещении в Сирии группировки российской военной авиации. В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что речь идет о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол», — говорится в документе.

В соответствие с российско-сирийским соглашением, подписанным в 2015 году, и протоколом к нему от 18 января 2017 года, власти Сирии обязались передать для размещения российской авиационной группировки на 49 лет территорию, на которой находится аэродром Хмеймим, и расположенные на ней объекты недвижимости.

Хмеймим является крупнейшей военной базой России на территории Сирии, отсюда совершали вылеты самолеты, наносящие удары по объектам боевиков, ведущих борьбу с режимом Башара Асада, а также транспортные самолеты. Кроме того, российские военные используют — в том числе для доставки грузов «сирийским экспрессом» на вспомогательных и боевых кораблях ВМС — сирийский порт Тартус на Средиземном море. Здесь, в соответствии с другим соглашением, пункт материально-технического обеспечения ВМС России. По условиям этого соглашения власти Сирии передали в пользование российских военных на 49 лет береговую зону и акваторию в районе порта Тартус, а также ряд объектов недвижимости.