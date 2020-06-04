В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32%

В Санкт-Петербурге в мае смертность выросла почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В мае прошлого года в Петербурге умерли 4 875 человек, а текущего — 6 427. Таким образом, прирост составил более 31,8%. Помимо этого количество смертей в мае 2020 года превысило показатели предыдущих месяцев.

В январе текущего года в городе умерли 5 382 человека, в феврале — 5 019, марте — 5 094, а апреле — 5 303.

В Петербурге с начала распространения коронавируса умерли 240 человек. Всего в городе выявили более 17 тыс. случаев заражения, свыше 10 тыс. пациентов продолжают лечение.