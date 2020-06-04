Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Малафеев заявил о претензиях Дзюбы к нему из-за денег Спорт, 01:00 Кадыров назвал бредом «зловещие вышки 5G» и «массовое чипирование людей» Общество, 00:54 В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32% Общество, 00:42 Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 00:15 В Самарской области три человека погибли во время работ в канализации Общество, 00:14 Соведущая Соловьева назвала причину ухода из совместной программы Технологии и медиа, 00:05 ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать Бизнес, 00:01 Эксперты описали три сценария коронакризиса для экономики России Pro, 00:00 Экономисты поспорили о росте безработицы до «катастрофических» масштабов Экономика, 00:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня Общество, 03 июн, 23:47 Начальник цеха ТЭЦ в Норильске отказался от дачи показаний Общество, 03 июн, 23:34 В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом Общество, 03 июн, 23:15 В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США Общество, 03 июн, 23:10 В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским Общество, 03 июн, 22:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32%

В Санкт-Петербурге в мае смертность выросла почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В мае прошлого года в Петербурге умерли 4 875 человек, а текущего — 6 427. Таким образом, прирост составил более 31,8%. Помимо этого количество смертей в мае 2020 года превысило показатели предыдущих месяцев.

В январе текущего года в городе умерли 5 382 человека, в феврале — 5 019, марте — 5 094, а апреле — 5 303.

В Петербурге с начала распространения коронавируса умерли 240 человек. Всего в городе выявили более 17 тыс. случаев заражения, свыше 10 тыс. пациентов продолжают лечение.

В Минздраве заявили о росте смертности трудоспособного населения
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В конце мая Росстат перенес на 15 июня публикацию данных о естественном движении населения за апрель, в которые входит статистика смертности, рождаемости, браков и разводов. В федеральной службе сообщили, что коррективы в работу Росстата внесла ситуация с коронавирусом. Впоследствии в Росстате пояснили, что причиной переноса даты публикации стало то, что значительное число сотрудников службы работают удаленно и находятся в самоизоляции.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн отмечал, что смертность россиян работоспособного возраста за первые три месяца текущего года превысила показатели аналогичного периода 2019 года. По его словам, на смертность влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Санкт-Петербург, смертность
Материалы по теме
Росстат объяснил удаленкой сдвиг публикации статистики
Экономика
В Минздраве заявили о росте смертности трудоспособного населения
Общество
Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter