Пандемия коронавируса , 03 июн, 19:01
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В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей
Коронавирусная инфекция у пожилых людей может протекать атипично, в связи с чем у пациентов могут возникать такие симптомы, как бред и снижение артериального давления. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению заболевания.
В документе отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.
«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, функциональное снижение, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — говорится в рекомендациях.
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