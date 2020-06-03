В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция у пожилых людей может протекать атипично, в связи с чем у пациентов могут возникать такие симптомы, как бред и снижение артериального давления. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению заболевания.

В документе отмечается, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, функциональное снижение, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», — говорится в рекомендациях.

Материал дополняется