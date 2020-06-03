Защита экс-полицейского обжалует приговор по делу об изнасиловании в Уфе

Здание верховного суда Башкирии (Фото: vs.bkr.sudrf.ru)

Защита обвиняемого в изнасиловании коллеги экс-полицейского Павла Яромчука, которому Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор о лишении свободы, сократив срок на два года, обжалует это решение. Два других фигуранта уголовного дела были оправданы, сообщил РБК адвокат Наиль Багаутдинов.

«Мы будем обжаловать. Дождемся, когда будет готово апелляционное определение, апелляционный приговор в полном его виде, со всеми мотивировками, изучим его и будем обжаловать обязательно», — сообщил Багаутдинов.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы. За это начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку суд дал шесть лет лишения свободы. По семь лет колонии общего режима получили также экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев.

3 июня Верховный суд республики полностью оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для Яромчука до четырех лет. Помимо этого для Яромчука снизили сумму взыскания по гражданскому иску с 3 млн до 500 тыс. руб. Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сообщила ТАСС, что она намерена обжаловать приговор Верховного суда Башкирии.

«Все трое совершили это преступление, понести наказание должны все трое. Приговор Яромчука, конечно, мягкий, не соответствует тому, что он совершил. Моральный вред тоже не соответствует сумме, возмещенной судом», — сказала Валиева.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое полицейских напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. По факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, было возбуждено уголовное дело.

Яромчук, Матвеев и Галиев были арестованы в ноябре 2018-го. В апреле Яромчука перевели под домашний арест из-за того, что у него обнаружили опухоль головного мозга, а в мае того же года меру пресечения смягчили Матвееву и Галиеву.

Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Также уволили и потерпевшую за употребление спиртных напитков на рабочем месте.