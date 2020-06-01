Песков исключил скорое возвращение к прежнему режиму работы с Путиным

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Возвращение к прежнему режиму работы с президентом России Владимиром Путиным в обозримой перспективе вряд ли будет возможно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

«Конечно же, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль. Я уже, например, сейчас научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться», — сказал он.

Песков отметил, что сначала было сложно это сделать, однако со временем люди быстро вернутся к старым привычкам. По его словам, меры предосторожности понадобятся по меньшей мере на среднесрочную перспективу.

Он отметил, что Путин не находится на изоляции и активно работает, однако у него сократилось количество мероприятий с очными контактами. По словам Пескова, это необходимо для того, чтобы обезопасить президента от заражения коронавирусом.