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Пандемия коронавируса ,  
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Песков исключил скорое возвращение к прежнему режиму работы с Путиным

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Возвращение к прежнему режиму работы с президентом России Владимиром Путиным в обозримой перспективе вряд ли будет возможно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

«Конечно же, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль. Я уже, например, сейчас научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться», — сказал он.

Песков отметил, что сначала было сложно это сделать, однако со временем люди быстро вернутся к старым привычкам. По его словам, меры предосторожности понадобятся по меньшей мере на среднесрочную перспективу.

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Он отметил, что Путин не находится на изоляции и активно работает, однако у него сократилось количество мероприятий с очными контактами. По словам Пескова, это необходимо для того, чтобы обезопасить президента от заражения коронавирусом.

Пресс-секретарь выразил мнение, что каждый человек после снятия ограничений из-за коронавируса будет счастлив почувствовать, что их больше нет и что больше не нужно испытывать страх перед тем, как до чего-либо дотронуться и протянуть кому-то руку в знак приветствия. «Нужно набраться терпения, пока это вернется», — отметил он.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Вместе с супругой Татьяной Навкой его госпитализировали в одну из московских клиник. Тогда пресс-секретарь отмечал, что лично общался с президентом больше месяца назад.

Пескова и Навку выписали из больницы 25 мая. После этого они в течение двух недель должны находиться дома на карантине.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, коронавирус
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