В центре Москвы 14 июня ограничат движение из-за репетиции парада

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В центре столицы 14 июня ограничат дорожное движение из-за переноса на этот день репетиции парада Победы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Ночная репетиция парада Победы, которая была запланирована на 4 июня (четверг), перенесена на 14 июня (воскресенье). В связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центре города», — сообщил ЦОДД.

Как уточняет центр, подробная информация обо всех ограничениях появится позднее.

Торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 24 июня, этот день объявлен выходным. Президент России Владимир Путин в этом году отложил проведение парада, традиционно намеченного на 9 мая, из-за угрозы коронавируса.