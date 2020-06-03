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Пандемия коронавируса ,  
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AP узнало о проблемах ВОЗ с получением данных о COVID-19 от Китая

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В начале эпидемии коронавируса сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с трудностями при получении данных о заболевании от Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренние документы организации, электронные сообщения и интервью, которые есть у агентства.

«Мы сейчас на той стадии, где они [китайские власти] дают ее [информацию] нам за 15 минут до того, как она появляется на [китайском телеканале] CCTV», — приводит агентство слова представителя ВОЗ в Китае Годен Галеа с одного из внутренних заседаний. О том, что организация обладает только минимальной информацией, также в январе на заседании организации говорила эпидемиолог Мария ван Керхов, передает агентство.

AP отмечает, что сотрудники ВОЗ публично хвалили китайские власти, чтобы получить от них больше данных о коронавирусе. Вскоре, на второй неделе января, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предложил оказать большее давление на Китай, чтобы не допустить повторения эпидемии SARS в 2002 году. «Точно тот же сценарий, бесконечные попытки получить от Китая сообщения о том, что происходит», — приводит агентство его слова.

Кроме того, Китай не сразу предоставил ВОЗ данные о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали, говорится в публикации.

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Вспышку коронавируса выявили в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Сначала заболевание распространялось на территории Китая, а вскоре заболеваемость начала расти и в других странах. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире.

Сейчас первое место в мире по числу зараженных занимают США, где выявили более 1,8 млн инфицированных. Американский президент США Дональд Трамп уже несколько раз обвинял ВОЗ в том, что организация «не справилась со своей основной обязанностью» и способствовала «дезинформации» о коронавирусе. В апреле США приостановили финансирование организации, а 29 мая Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: COVID-19, ВОЗ, Китай, коронавирус
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