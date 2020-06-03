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Врач назвала способы борьбы с метеозависимостью

При признаках метеозависимости — головных болях, ломоте в теле, общей слабости — следует оставаться дома, ограничить себя в просмотре телевизора и чтении новостей. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

По ее словам, в первую очередь, нужно выяснить, чем вызвано ухудшение самочувствия. «Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях», — пояснила Алексеева. Чтобы определить, вызвано ли недомогание именно переменчивой погодой, надо пройти обследование у врача.

Терапевт отметила, что сейчас существует только симптоматическое лечение метеозависимости: при головных болях — спазмолитики, при болях в суставах — противовоспалительные средства.

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния», — сказала Алексеева, добавив, что при таких симптомах не стоит смотреть телевизор, читать новости и лишний раз нагружать нервную систему.

На протяжении последних недель в центральной части России наблюдаются резкие перемены погоды с дождями, грозами, потеплениями. Синоптики сообщали, что в Москве в мае выпало три месячных нормы осадков. В Гидрометцентре пообещали, что летнее тепло вернется на европейскую территорию страны уже в выходные.

До этого в мае научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиян ждет «неоднородное» лето — теплое в целом, но с периодами похолодания и жары.

Теги: врач, погода, здоровье
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