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Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.

«За последние четыре часа мимо прошло много людей, никто не вздумал ничего ломать. Может быть потому, что десять крепких русских парней стоят у дверей», — говорит мужчина на видеозаписи.

После этого владелец ресторана показывает толпу людей, продвигающуюся по улице Сан-Диего. Он заявил, что у всех охранников ресторана есть личное оружие.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество
Фото: Jim Bourg / Reuters

«Никого не бьем, никого не трогаем, просто стоим здесь и не даем им ничего сломать, прикрываем ресторан. Не провоцируем никого», — инструктирует мужчина охранников ресторана.

Яндекс. Директ

Владелец бизнеса рассказал, что протестующие не имеют конкретной цели и просто разбредаются по улицам. «Мне кажется, ребята сами не знают, чего они хотят», — добавил он.

В Instagram ресторана также опубликована фотография, сделанная пользователем из дома напротив. На ней видно стоящих под вывеской людей, закрывающих вход в ресторан. Неизвестный пользователь написал на фотографии «Русская мафия в полной боевой готовности». Владелец ресторана в комментарии пояснил: «Не мафия. Мы просто любим борщ».

Протестующие разграбили магазины на Манхэттене
Общество
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Акции протеста и массовые беспорядки продолжаются в США уже почти неделю. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина умер после задержания полицией, во время которого ему надавили коленом на горло.

Протесты идут в десятках городах по всей Америке. Во многих штатах ввели комендантский час. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько тысяч человек. В ходе столкновения протестующих с полицией есть жертвы с обеих сторон. Участники беспорядков жгут машины, грабят магазины, нападают на прохожих.

Теги: США, протесты, беспорядки
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