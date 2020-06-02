Владелец русского ресторана в США сообщил о защите от протестующих

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) рассказал в Instagram, как вместе с сотрудниками и друзьями защищает свой бизнес от участников беспорядков.

«За последние четыре часа мимо прошло много людей, никто не вздумал ничего ломать. Может быть потому, что десять крепких русских парней стоят у дверей», — говорит мужчина на видеозаписи.

После этого владелец ресторана показывает толпу людей, продвигающуюся по улице Сан-Диего. Он заявил, что у всех охранников ресторана есть личное оружие.

«Никого не бьем, никого не трогаем, просто стоим здесь и не даем им ничего сломать, прикрываем ресторан. Не провоцируем никого», — инструктирует мужчина охранников ресторана.