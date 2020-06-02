СК начал проверку после гибели жителя Екатеринбурга при задержании

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В Свердловской области следователи начали проверку после гибели мужчины, оказавшего сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По данным следствия, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома на Рассветной улице в Екатеринбурге сотрудники СОБРа областного управления Росгвардии открыли огонь при задержании мужчины. Ранее тот совершил разбойное нападение в торговом центре.

«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина (подозреваемый) скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В связи с этим следователи начали доследственную проверку, в ходе которой опрашиваются принимавшие участие в задержании сотрудники правоохранительных органов и жильцы подъезда. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изъяли необходимую документацию.