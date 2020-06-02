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СК начал проверку после гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Свердловской области следователи начали проверку после гибели мужчины, оказавшего сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По данным следствия, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома на Рассветной улице в Екатеринбурге сотрудники СОБРа областного управления Росгвардии открыли огонь при задержании мужчины. Ранее тот совершил разбойное нападение в торговом центре.

«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина (подозреваемый) скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В связи с этим следователи начали доследственную проверку, в ходе которой опрашиваются принимавшие участие в задержании сотрудники правоохранительных органов и жильцы подъезда. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изъяли необходимую документацию.

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Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

По итогам проверки следствие сделает вывод о правомерности действий участников задержания и примет процессуальное решение.

В управлении СК не уточнили, как мужчина оказал сопротивление. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал ТАСС, что погибший мужчина выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После переговоров с отцом мужчины, которые не принесли результатов, они вошли в квартиру, а подозреваемый начал угрожать им предметом, похожим на автоматическое оружие. По словам Грибакина, мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Теги: Екатеринбург, задержание, гибель, проверка, СК
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