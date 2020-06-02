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В двух регионах России сообщили о приезде первых отдыхающих

Фото: Ставропольский край / VK
Фото: Ставропольский край / VK

В санатории Ставропольского края прибыли первые 48 отдыхающих, сообщается на сайте администрации региона.

«С прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха», — говорится в сообщении.

Всего в Ставропольский край приехали отдыхать 48 человек — жители Московской, Брянской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

С 1 июня работу возобновили шесть санаториев с медицинскими лицензиями в Кавказских Минеральных Водах. Кроме того, в ближайшее время в крае откроются еще 27 санаториев.

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Фото: Игорь Генералов / ТАСС

За первые сутки работы санатории Краснодарского края приняли 1097 человек, сообщается на сайте региональной администрации. Они приехали в край по путевкам. Всего в регионе с 1 июня открылся 71 санаторий в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

Губернатор Краснодарского края Василий Швец отметил, что остальные объекты либо еще не получили предписания Роспотребнадзора, либо не успели выполнить требования. Санатории обязаны доставлять туристов организованно и контролировать их передвижение, а отдых возможен только на территории санаториев. Кроме того, туристы должны предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что с 15 мая санатории и курорты региона смогут принять первых отдыхающих, но только из числа жителей республики. Основной поток туристов ожидают в Крыму в июле и августе. По словам председателя крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой, на лето забронировано около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов региона.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Ставропольский край, Краснодарский край, санатории
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