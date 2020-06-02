В двух регионах России сообщили о приезде первых отдыхающих
В санатории Ставропольского края прибыли первые 48 отдыхающих, сообщается на сайте администрации региона.
«С прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха», — говорится в сообщении.
Всего в Ставропольский край приехали отдыхать 48 человек — жители Московской, Брянской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.
С 1 июня работу возобновили шесть санаториев с медицинскими лицензиями в Кавказских Минеральных Водах. Кроме того, в ближайшее время в крае откроются еще 27 санаториев.