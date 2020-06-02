В двух регионах России сообщили о приезде первых отдыхающих

За первые сутки работы санатории Краснодарского края приняли 1097 человек, сообщается на сайте региональной администрации. Они приехали в край по путевкам. Всего в регионе с 1 июня открылся 71 санаторий в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

Губернатор Краснодарского края Василий Швец отметил, что остальные объекты либо еще не получили предписания Роспотребнадзора, либо не успели выполнить требования. Санатории обязаны доставлять туристов организованно и контролировать их передвижение, а отдых возможен только на территории санаториев. Кроме того, туристы должны предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что с 15 мая санатории и курорты региона смогут принять первых отдыхающих, но только из числа жителей республики. Основной поток туристов ожидают в Крыму в июле и августе. По словам председателя крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой, на лето забронировано около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов региона.