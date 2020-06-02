МЧС предупредило москвичей о сильных дождях и грозе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве 3 июня ожидаются сильный дождь и гроза, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Согласно прогнозу Росгидромета, восточный ветер усилится до 15 м/с. Дожди начнутся в южных районах города и будут продвигаться на север.

В московском главке МЧС посоветовали жителям столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также соблюдать скоростной режим. В ведомстве отметили, что грозы сильно ухудшают видимость на дороге и это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

При порывах ветра нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, стоит укрыться в зданиях. В ведомстве отметили, что нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать под ними автомобили.