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МЧС предупредило москвичей о сильных дождях и грозе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве 3 июня ожидаются сильный дождь и гроза, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Согласно прогнозу Росгидромета, восточный ветер усилится до 15 м/с. Дожди начнутся в южных районах города и будут продвигаться на север.

В московском главке МЧС посоветовали жителям столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также соблюдать скоростной режим. В ведомстве отметили, что грозы сильно ухудшают видимость на дороге и это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

При порывах ветра нужно обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, стоит укрыться в зданиях. В ведомстве отметили, что нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать под ними автомобили.

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до полудня 3 июня.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что с 4 июня в Москву придет потепление, однако он не исключил кратковременные дожди и грозу. В мае в столице выпало более трех месячных норм осадков.

Теги: ГУ МЧС Москвы, погода, гроза
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