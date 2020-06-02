В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Предупреждение действует до полудня 3 июня.

По данным Гидрометцентра, днем в Москве ожидается от 12 до 14 градусов тепла, ночью — от 9 до 11 градусов. В Подмосковье температура будет находится на уровне от 10 до 15 градусов днем, и от 6 до 11 градусов ночью. Также прогнозируется северо-восточный и восточный ветер, его скорость составит 5-10 м/с, а местами достигнет 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в этом месяце в большинстве российских регионов среднемесячная температура будет около нормы. При этом июнь на европейской территории страны начнется с «настоящей арктической свежести», отметил он.