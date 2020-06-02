В Гидрометцентре спрогнозировали возвращение тепла в Москву

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Потепление придет в столичный регион на текущей неделе в четверг, 4 июня. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода изменится во второй половине дня в четверг. Воздушные массы к нам будут приходить не из северных регионов, как сейчас. Cолнышко уже может появиться, но самое главное, что воздушные массы уже будут теплые, и температура во второй половине дня достигнет 20–22 градусов», — сказал он.

По словам синоптика, не исключены кратковременные дожди и гроза. «Температура придет в норму. Есть все признаки грозовой деятельности, но это будет гроза летняя», — отметил он.

Температура в пятницу, 5 июня, составит 20–22 градуса днем, в субботу, 6 июня, возможно повышение до плюс 24 градусов. «В воскресенье плюс 23–25 градусов. По климату такая температура соответствует концу июля», — добавил он.