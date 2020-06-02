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В Гидрометцентре спрогнозировали возвращение тепла в Москву

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Потепление придет в столичный регион на текущей неделе в четверг, 4 июня. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода изменится во второй половине дня в четверг. Воздушные массы к нам будут приходить не из северных регионов, как сейчас. Cолнышко уже может появиться, но самое главное, что воздушные массы уже будут теплые, и температура во второй половине дня достигнет 20–22 градусов», — сказал он.

По словам синоптика, не исключены кратковременные дожди и гроза. «Температура придет в норму. Есть все признаки грозовой деятельности, но это будет гроза летняя», — отметил он.

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Температура в пятницу, 5 июня, составит 20–22 градуса днем, в субботу, 6 июня, возможно повышение до плюс 24 градусов. «В воскресенье плюс 23–25 градусов. По климату такая температура соответствует концу июля», — добавил он.

В мае в Москве выпало 160 мм осадков, это более трех месячных норм, или 314%. Как сообщили РБК в центре погоды «Фобос», среднемесячное количество осадков для мая составляет 51 мм. 29 мая в городе выпали рекордные 38 мм за сутки, 31 мая — 34 мм осадков за сутки, что на 11 мм больше предыдущего рекорда 1977 года.

Теги: погода, Гидрометцентр, Москва, потепление, новости РБК
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