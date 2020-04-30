В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Даже до начала эпидемии властям не удавалось хотя бы наполовину исполнить его показатели. Теперь, с учетом переброски усилий на борьбу с коронавирусом, шансов на это еще меньше

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Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение. Об этом сообщила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, передает ТАСС.

К примеру, негативно на исполнении показателей нацпроекта может привести перепрофилирование больниц под прием зараженных коронавирусом. «Например, сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение». Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты», — сказала Изотова.

Замглавы Счетной палаты отметила, что ведомство ведет мониторинг принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал возможное падение ВВП в России из-за вызванного коронавиурсом кризиса в 6-8% в 2020 году. При этом он называл необходимым увеличение помощи экономике со стороны государству, несмотря на то, что это потребует большого объема средств. «Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Но сейчас нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести какие-то продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», — заявлял он.