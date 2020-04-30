В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба» Финансы, 16:06 Глава набсовета «Уралсиба» — РБК: «Продажа банка в принципе неактуальна» Финансы, 16:03 МТС предложила врачам трехмесячную скидку в 100% за мобильную связь Бизнес, 16:02 Никто никуда не едет: как глобальный карантин меняет сферу бизнес-тревел Pro, 16:01 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 15:55 Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции Общество, 15:55 В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза Общество, 15:46 НХЛ признала Овечкина лучшим левым нападающим за полвека Спорт, 15:43 Власти Краснодарского края продлили карантинные меры до 12 мая Общество, 15:40 Как извлечь максимум пользы из кризиса и работы на удаленке Pro, 15:33 Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве Общество, 15:32 В Краснодарском крае и Башкирии введут масочный режим Общество, 15:30 В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 15:25 Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Финансы, 15:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Даже до начала эпидемии властям не удавалось хотя бы наполовину исполнить его показатели. Теперь, с учетом переброски усилий на борьбу с коронавирусом, шансов на это еще меньше
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение. Об этом сообщила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, передает ТАСС.

К примеру, негативно на исполнении показателей нацпроекта может привести перепрофилирование больниц под прием зараженных коронавирусом. «Например, сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение». Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты», — сказала Изотова.

Замглавы Счетной палаты отметила, что ведомство ведет мониторинг принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценки больниц
Общество
Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал возможное падение ВВП в России из-за вызванного коронавиурсом кризиса в 6-8% в 2020 году. При этом он называл необходимым увеличение помощи экономике со стороны государству, несмотря на то, что это потребует большого объема средств. «Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Но сейчас нужно бросить на это большие силы, в том числе, возможно, ввести какие-то продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», — заявлял он.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Счетная палата, здравоохранение, нацпроекты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter