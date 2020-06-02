Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Дональд Трамп (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент США Дональд Трамп действительно сообщал об идее пригласить Россию на саммит G7, однако в ней остается много «неясностей». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, пока в этой инициативе много неясностей.

О планах пригласить на саммит G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи Трамп сообщил в конце мая. Тогда же он перенес сроки проведения саммита с июня по меньшей мере до сентября. Саммит G7 — «устаревшая группа стран», которая не в полной мере представляет то, что происходит в мире, пояснил американский президент. При этом в Кремле указали, что никаких официальных приглашений пока не получали и не знают деталей инициативы. В частности, не ясны вопросы о том, в каком качестве могут пригласить Россию и какой будет повестка встречи, отмечал Песков.