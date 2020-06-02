Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона Спорт, 12:55 Как fashion выходит из кризиса: дайджест новостей Pro, 12:54 Кремль не увидел угрозы для явки при голосовании по поправкам из-за COVID Политика, 12:49 В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана Общество, 12:42 Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил» Политика, 12:40 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 12:39 Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова Общество, 12:31 В Кремле оценили решение ДНР провести парад Победы 24 июня Политика, 12:28 Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7 Политика, 12:23 Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве Политика, 12:22 Загитова сообщила о правилах тренировок в Новогорске во время пандемии Спорт, 12:19 Аренда дачи: сколько стоит дом в Подмосковье для летнего отдыха Недвижимость, 12:19 В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки Общество, 12:11 Серверы безопасности критически важных объектов будут собирать в Нальчике Партнерский материал, 12:10
Новости без коронавируса ,  
0 

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент США Дональд Трамп действительно сообщал об идее пригласить Россию на саммит G7, однако в ней остается много «неясностей». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, пока в этой инициативе много неясностей.

Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России
Политика
Дональд Трамп

О планах пригласить на саммит G7 лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи Трамп сообщил в конце мая. Тогда же он перенес сроки проведения саммита с июня по меньшей мере до сентября. Саммит G7 — «устаревшая группа стран», которая не в полной мере представляет то, что происходит в мире, пояснил американский президент. При этом в Кремле указали, что никаких официальных приглашений пока не получали и не знают деталей инициативы. В частности, не ясны вопросы о том, в каком качестве могут пригласить Россию и какой будет повестка встречи, отмечал Песков.

Накануне, 1 июня, Трамп рассказал об инициативе провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России в разговоре с президентом Владимиром Путиным, сообщили в Кремле. При этом подробностей обсуждения этой темы не приводилось.

Теги: саммит, Дональд Трамп, G7
Материалы по теме
Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Политика
Кремль заявил о вопросах по поводу идеи Трампа пригласить Россию на G7
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter