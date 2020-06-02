В Кремле оценили решение ДНР провести парад Победы 24 июня

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Проведение парада Победы в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) может быть приурочено к проведению военного парада в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это великая общая история, которая объединяет наши народы», — отметил он, пояснив, что говорит о народе-победителе, который «победил и от фашизма спас Европу».

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