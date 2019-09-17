«Уральские авиалинии» ответили на данные об уходе пилота А321 в Emirates

«Уральские авиалинии» ответили на данные об уходе пилота А321 в Emirates

Информация о том, что пилоту Airbus А321 Дамиру Юсупову, совершившему аварийную посадку А321 на кукурузное поле в Подмосковье, поступило предложение о работе в Emirates Airlines, не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в авиакомпании «Уральские авиалинии».

В начале сентября в социальных сетях появилась информация о том, что Юсупов намерен перейти на работу в компанию из ОАЭ. Тогда в авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что Юсупов не намерен менять место работы, а сам Юсупов отказался комментировать свой возможный уход.

Дамир Юсупов — командир лайнера A321, двигатели которого загорелись вскоре после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения с птицами. Вместе с со вторым пилотом Юсупов сумел совершить успешную аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. В результате инцидент обошелся без жертв.

За спасение пассажиров Дамиру Юсупову и второму пилоту, 23-летнему Георгию Мурзину, были присвоены звания Героев России.