В Свердловской области не будут вводить автономера с кодом 666

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Код региона 666 в Свердловской области не будет использоваться в автомобильных номерах, сообщили РБК в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Не планируется. Сейчас в обозримом будущем еще достаточно номеров с кодом 196», — пояснили в ведомстве. Пока что необходимости в номерах 666 в регионе нет, добавили в пресс-службе.

Сейчас в Свердловской области действуют автомобильные номера с кодом 66, 96 и 196, однако согласно нововведениям, утвержденным МВД, Госавтоинспекция сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые будут начинаться с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ранее трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

После расширения вариантов возможных комбинаций автовладельцы Алтайского края смогут получить номера с кодом 222, а Омской области — 555. Для москвичей станет доступна комбинация с кодом 999, однако в столице еще на пару лет хватит серий номеров с кодами 777 и 799, сообщала ранее глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева.