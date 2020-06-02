Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью «РИА Новости».

Сейчас по некоторым товарам длительного хранения у компаний есть запасы на два-четыре месяца, рассказал Мантуров. «То есть коллеги даже чуть-чуть перестарались», — отметил он.

Он пояснил, что, после того как в середине марта в магазинах «сметалось все», они перешли на формат 60-дневных запасов. «Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то этот 21 день улетучился практически за два дня», — сказал министр.

При этом в ближайшее время сформированные запасы будут постепенно сокращать, а затем планируется возврат к прежнему режиму, сообщил Мантуров. По его словам, поддержание большого уровня запасов отвлекает оборотные средства компании, а покупатели приходят в магазин уже не так часто. «Но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно», — заключил министр.