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В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа. Об этом глава РСПП Александр Шохин написал в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, копия письма есть у РБК.

Как сообщили в РСПП, иск ФАС создает предпосылки «для серьезного имиджевого удара по предпринимательскому климату в России», так как он ставит под сомнение процедуру госконтроля иностранных инвестиций.

Шохин отметил, что ФАС на протяжении нескольких месяцев самостоятельно проверяла представленные сторонами сделки материалы и по итогам проверки выдала положительное заключение. «Согласие правительственной комиссии действует в настоящее время, в силу своего статуса оно может быть оспорено исключительно в Верховном суде России», — добавил глава РСПП.

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Бизнес
Алмазное месторождение компании &laquo;Архангельскгеолдобыча&raquo;

Он попросил Мишустина поручить Минэкономразвития, Минюсту и ФАС обсудить ситуацию с представителями бизнеса, а также рассмотреть возможность отзыва иска и варианты решения спора во внесудебном порядке.

25 мая стало известно, что ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд. Ведомство не устроило, что среди бенефициаров «Открытие Холдинга», покупателя алмазного актива ЛУКОЙЛа, были бизнесмены с зарубежными паспортами. По данным ФАС, они не сообщили об этом правительственной комиссии и тем самым нарушили закон об иностранных инвестициях.

Группа ВТБ предупредила, что иск ФАС о пересмотре сделки может обернуться бегством из России российских и иностранных инвесторов. ЛУКОЙЛ после получения иска ФАС также заявлял о несогласии с претензиями службы.

Теги: ФАС, РСПП
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ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
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