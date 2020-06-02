В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа. Об этом глава РСПП Александр Шохин написал в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину, копия письма есть у РБК.

Как сообщили в РСПП, иск ФАС создает предпосылки «для серьезного имиджевого удара по предпринимательскому климату в России», так как он ставит под сомнение процедуру госконтроля иностранных инвестиций.

Шохин отметил, что ФАС на протяжении нескольких месяцев самостоятельно проверяла представленные сторонами сделки материалы и по итогам проверки выдала положительное заключение. «Согласие правительственной комиссии действует в настоящее время, в силу своего статуса оно может быть оспорено исключительно в Верховном суде России», — добавил глава РСПП.

Он попросил Мишустина поручить Минэкономразвития, Минюсту и ФАС обсудить ситуацию с представителями бизнеса, а также рассмотреть возможность отзыва иска и варианты решения спора во внесудебном порядке.