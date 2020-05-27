ЛУКОЙЛ прокоментировал иск ФАС против сделки на $1,45 млрд

ЛУКОЙЛ напомнил, что ФАС в свое время сама дала согласие на проведение оспариваемой ныне сделки, а нынешние действия ведомства ставят под сомнение установленную законом процедуру государственного контроля

Добыча руды на месторождении компании «АГД-Даймондс» (Фото: agddiamond.ru)

ЛУКОЙЛ заявил о несогласии с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей признать недействительной заключенную еще в 2017 году сделку по продаже алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» («Архангельскгеолдобыча», входит в перечень стратегических предприятий).

В компании напомнили, что ФАС в свое время сама дала согласие на проведение сделки по продаже «Архангельскгеолдобычи» ООО «Открытие Промышленные Инвестиции». На нее было также получено и разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в состав которой входил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

В сообщении нефтяной компании отмечается, что инициирование ведомством судебного разбирательства «ставит под сомнение» установленную законом процедуру государственного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«Компания примет все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов», — говорится в сообщении пресс-службы ЛУКОЙЛа.

Сделку по продаже группе «Открытие» алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча» ЛУКОЙЛ закрыл в мае 2017 года, выручив $1,45 млрд. Через три года ФАС потребовала отменить продажу в связи с тем, что ведомству не была предоставлена информация «о наличии у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами».