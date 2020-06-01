ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Иск ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазного актива ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд может обернуться бегством из России российских и иностранных инвесторов. Об этом предупредил банк ВТБ, который консультировал покупателей — «Открытие»

Алмазное месторождение компаний «Архангельскгеолдобыча» и НК «Лукойл» (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.

На прошлой неделе стало известно, что ФАС оспорила эту сделку через суд, потребовав признать ее недействительной, потому что при ее анализе выявила нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия — среди бенефициаров «Открытие Холдинга» были бизнесмены с зарубежными паспортами, о чем они не уведомили правительственную комиссию. А ЦБ, который выступает как третья сторона по этому иску, в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма этой сделки ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

ВТБ выдал кредит «Открытие холдинг» на большую часть этой сделки ($1 млрд) и держит в залоге 100% «Архангельскгеолдобычи». «Группа ВТБ предупреждает об угрозе пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет, в том числе одобренных правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Более того, создается прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК.

«Речь идет о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами. Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса — доверие», — указывает банк.