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ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Иск ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазного актива ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд может обернуться бегством из России российских и иностранных инвесторов. Об этом предупредил банк ВТБ, который консультировал покупателей — «Открытие»
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Алмазное месторождение компаний «Архангельскгеолдобыча» и НК «Лукойл»
Алмазное месторождение компаний «Архангельскгеолдобыча» и НК «Лукойл» (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.

На прошлой неделе стало известно, что ФАС оспорила эту сделку через суд, потребовав признать ее недействительной, потому что при ее анализе выявила нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия — среди бенефициаров «Открытие Холдинга» были бизнесмены с зарубежными паспортами, о чем они не уведомили правительственную комиссию. А ЦБ, который выступает как третья сторона по этому иску, в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма этой сделки ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

ВТБ выдал кредит «Открытие холдинг» на большую часть этой сделки ($1 млрд) и держит в залоге 100% «Архангельскгеолдобычи». «Группа ВТБ предупреждает об угрозе пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет, в том числе одобренных правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Более того, создается прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК.

ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
Бизнес
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Речь идет о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами. Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса — доверие», — указывает банк.

По мнению ВТБ, это нанесет огромный ущерб инвестиционной привлекательности России для зарубежных и даже для российских инвесторов. Сам факт такого судебного разбирательства может повлечь за собой приостановление хозяйственной и финансовой деятельности «Архангельскгеолдобычи» и «разрушит» всю процедуру одобрения и согласования подобных сделок. «В то время как правительство и все деловое сообщество разрабатывает и реализует планы по стабилизации экономики, ее восстановления и последующего роста, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов», — указывает пресс-служба банка.

Сделка по продаже алмазодобываюшего актива ЛУКОЙЛа прошла «тщательную многостороннюю экспертизу», цена компании была признана рыночной консультантами с обеих сторон сделки и удовлетворила покупателя и продавца, подчеркивает ВТБ. ВТБ не только кредитор, но и консультант «Открытие Холдинга», а ЛУКОЙЛ консультировал американский инвестицонный банк Goldman Sachs. РБК направил запрос его представителю.

ЛУКОЙЛ ответил на иск ФАС о сделке на $1,5 млрд
Бизнес
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ЛУКОЙЛ после получения иска ФАС также заявил о несогласии с претензиями службы, которая в 2017 году перед заключением сделки дала свое положительное заключение. В сообщении нефтяной компании отмечалось, что этот судебный процесс «ставит под сомнение» процедуру государственного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические предприятия в России, установленную законом. Но представитель службы говорил РБК, что при направлении ходатайства в ФАС была представлена неполная информация, о чем стало известно только сейчас.

Суд уже принял обеспечительные меры, запретив «дочке» «Открытие Холдинг» «Открытие промышленные инвестиции» совершать любые действия и сделки, влекущие за собой отчуждение или обременение акций «Архангельскгеолдобычи». Предварительное заседание по иску назначено на 2 июля.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, «ЛУКОЙЛ»
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