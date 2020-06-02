Sony, Google и Airbnb отложили мероприятия из-за протестов в США

Компании Sony, Airbnb и Google объявили об отсрочке своих мероприятий из-за протестов в США, вспыхнувших после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Bloomberg.

Корпорация Sony объявила, что отложит виртуальную пресс-конференцию, посвященную предстоящему выходу игровой приставки Playstation 5. Мероприятие должно было состоятся 4 июня. «Мы не считаем, что сейчас подходящее время для празднования, и мы хотим отойти в сторону и позволить услышать более важные голоса», — сообщили в компании.

Google отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств. Она была намечена на 3 июня.

Исполнительный директор оператора онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески собирался выступить с видеообращением, посвященным перспективам путешествий, однако также отменил мероприятие.