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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали сроки поступления российского препарата от COVID-19 в больницы

Российский препарат «Арифавир» для лечения коронавирусной инфекции может поступить в больницы 11 июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который работает над лекарством вместе с компанией «ХимРар».

29 мая препарат получил регистрацию в Минздраве. Он является аналогом японского средства «Фавипиравир», разработчики анонсируют его эффективность на уровне 80%.

В РФПИ отметили, что препарат будет поставляться медучреждениям по контрактам и не выйдет в свободную продажу. Его применение будет проходить под надзором врачей.

Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заключительный этап исследования «Арифавира» начался 21 мая в десяти регионах страны. По словам замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Александра Мелерзанова, решение о производстве отечественного аналога лекарства было принято после положительного опыта его применения в Азии. Оно снижает период болезни с девяти до четырех дней при стандартной терапии.

При этом клинические испытания препарата продлятся до конца лета. 18 тыс. упаковок препарата уже произведено, в июне в больницы поступят более 60 тыс. упаковок. В компании «ХимРар» отметили, что инвестиции в разработку «Авифавира» составляют около полумиллиарда рублей. Почти половину этих средств предоставило государство.

В Японии отложили одобрение испытываемого в России препарата от COVID-19
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В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые клинические испытания лекарства уже дали «обнадеживающие результаты».

«Фавипиравир» и его российский аналог является лекарством для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами (к такому относится и коронавирус SARS-CoV-2, вызывающих болезнь COVID-19). Препарат показал эффективность при лечении птичьего и других видов гриппа. Он блокирует размножение вирусов и снимает тяжелые симптомы болезни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, лекарство
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