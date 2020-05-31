СМИ узнали сроки поступления российского препарата от COVID-19 в больницы

Российский препарат «Арифавир» для лечения коронавирусной инфекции может поступить в больницы 11 июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который работает над лекарством вместе с компанией «ХимРар».

29 мая препарат получил регистрацию в Минздраве. Он является аналогом японского средства «Фавипиравир», разработчики анонсируют его эффективность на уровне 80%.

В РФПИ отметили, что препарат будет поставляться медучреждениям по контрактам и не выйдет в свободную продажу. Его применение будет проходить под надзором врачей.

Заключительный этап исследования «Арифавира» начался 21 мая в десяти регионах страны. По словам замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Александра Мелерзанова, решение о производстве отечественного аналога лекарства было принято после положительного опыта его применения в Азии. Оно снижает период болезни с девяти до четырех дней при стандартной терапии.