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Минтруд отчитался о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство труда 1 июня начало перечисление единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет, всего перечислили 150 млрд руб. для 15 млн детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются», — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также 1 июня начались перечисления пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей средний доход ниже одного прожиточного минимума на человека.

О том, что ответственные ведомства начали 1 июня переводить средства семьям, подавшим заявления на получение единовременной выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Пресс-служба Пенсионного фонда сообщала, что единовременное пособие 1 июня было уже направлено 10,2 млн семей, которые успели подать заявление до 22 мая включительно.

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми из-за пандемии коронавирусной инфекции 11 мая объявил Владимир Путин во время видеообращения к нации.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: коронавирус, выплаты
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