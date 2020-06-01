В России начали переводить выплаты на детей по 10 тыс. руб.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российским семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет начали переводить единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мушустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«С сегодняшнего дня по инициативе президента начинаются выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет», — сказал глава правительства.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 1 июня будет перечислено 145,7 млрд руб. для 14,6 млн детей.

Глава кабмина попросил Голикову и министра труда и соцзащиты Антона Котякова проконтролировать начисление выплат и оперативно реагировать, если у семей появятся проблемы с получением средств.