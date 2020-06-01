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Мишустин назвал число заявлений на детские выплаты по 10 тыс. руб.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 12 мая в Пенсионный фонд поступило более 12,5 млн заявок на получение единоразовых выплат на детей от трех до 16 лет. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«На сегодняшний день их [заявлений] поступило более 12,5 млн. И обратиться за выплатами можно будет до конца сентября», — сказал Мишустин, добавив, что никаких документов для получения денег предоставлять не нужно.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что 1 июня будет выплачено 145,7 млрд руб. для 14,6 млн детей. Разница в числе получателей пособия и количестве заявок объясняется тем, что в одном заявлении от семьи могут быть указаны несколько детей.

В России начали переводить выплаты на детей по 10 тыс. руб.
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

11 мая президент Владимир Путин объявил, что для поддержания семей с детьми в период эпидемии коронавируса будут произведены дополнительные выплаты по 10 тыс. руб. на каждого российского ребенка в возрасте от трех до 16 лет. По 5 тыс. руб. в течение трех месяцев — апреля, мая и июня — получат семьи с детьми до трех лет.

Позже правительство подписало распоряжение, в соответствии с которым на выплаты пособий детям из резервного фонда направят 222 млрд руб.

Теги: Михаил Мишустин, выплаты
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