Выплату на детей в 10 тыс. рублей получат 10 млн российских семей

Около 10 млн российских семей 1 июня получат выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В общей сложности средства будут начислены на 15 млн детей, родители которых подали заявление на пособие до 22 мая включительно.

В Песионном фонде отметили, что заявление на выплату рассматривается в течение пяти дней, а деньги перечисляются в течение трех дней. Восьмидневный срок всей процедуры является предельным.

Семьи, которые обратились за выплатой через портал Госуслуг, могут отслеживать статус заявления в своем личном кабинете. Обратившиеся напрямую в ПФ, могут узнать об этапе рассмотрения заявки по телефону клиентской службы.