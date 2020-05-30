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Новости без коронавируса ,  
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Выплату на детей в 10 тыс. рублей получат 10 млн российских семей

Около 10 млн российских семей 1 июня получат выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

В общей сложности средства будут начислены на 15 млн детей, родители которых подали заявление на пособие до 22 мая включительно.

В Песионном фонде отметили, что заявление на выплату рассматривается в течение пяти дней, а деньги перечисляются в течение трех дней. Восьмидневный срок всей процедуры является предельным.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Семьи, которые обратились за выплатой через портал Госуслуг, могут отслеживать статус заявления в своем личном кабинете. Обратившиеся напрямую в ПФ, могут узнать об этапе рассмотрения заявки по телефону клиентской службы.

В Пенсионном фонде призвали родителей внимательно указывать данные в заявлениях, особенно реквизиты банковского счета.

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми в период эпидемии коронавируса заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет перечислят по 10 тыс. руб., а на каждого ребенка до трех лет — по 5 тыс. руб.

Позже правительство выделило из резервного фонда на эти цели 222 млрд руб. По данным Минтруда, выплаты в 10 тыс. руб. охватят 22 млн российских детей.

Теги: выплаты, дети
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