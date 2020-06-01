Путин заявил о возвращении к нормальной жизни после коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия смогла избежать негативного сценария развития эпидемии и возвращается к нормальной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни», — сказал Путин. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране постепенно стабилизируется, и призвал вернуться к теме поправок в Конституцию.

Наиболее подходящей датой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию президент назвал 1 июля, этот день предложила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничительные меры в регионах снимут не одновременно, так как в каждом субъекте своя ситуация с заболеваемостью. Однако, по ее словам, в стране есть «позитивная динамика» и с каждым днем становится все больше регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции. Этим значением определяется число человек, которых успевает заразить один заболевший до изоляции.