Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день

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Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

«С юридической точки зрения эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, 30 суток. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — сказал президент. Он также сообщил, что на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с пандемией коронавируса у власти есть возможность в течение месяца предпринять дополнительные шаги для борьбы с инфекцией и улучшения ситуации. «Нам эти 30 суток нужны», — заключил глава государства.

Провести голосование 1 июля предложила во время встречи председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она назвала эту дату оптимальной.

Изначально голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако президент отложил голосование из-за распространения коронавируса.