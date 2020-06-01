Попова оценила риски при отмене карантинных мер в регионах

Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Смягчение и отмена ограничительных мер, объявленных ранее в субъектах России из-за угрозы коронавируса, не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она сообщила во время совещания президента России Владимира Путина с руководством ЦИК и рабочей группой по поправкам в Конституцию, видеоконференцию транслировал РБК.

«Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели в субъектах, все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах», — сказала она. Глава Роспотребнадзора указала, что это говорит о том, что страна идет «правильным» путем.

Попова уточнила, что на 1 июня к первому этапу снятия ограничений в России перешли 24 региона, ситуация еще в 26 субъектах, по ее мнению, позволит им в скором времени также смягчить противовирусные меры. Еще три региона готовы к третьему и окончательному этапу отмены ограничений, сказала она.

В начале мая Роспотребнадзор представил единые рекомендации по снятию ограничений в регионах, план ведомства состоит из тех этапов.