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Попова оценила риски при отмене карантинных мер в регионах

Новосибирск
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Смягчение и отмена ограничительных мер, объявленных ранее в субъектах России из-за угрозы коронавируса, не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она сообщила во время совещания президента России Владимира Путина с руководством ЦИК и рабочей группой по поправкам в Конституцию, видеоконференцию транслировал РБК.

«Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели в субъектах, все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах», — сказала она. Глава Роспотребнадзора указала, что это говорит о том, что страна идет «правильным» путем.

Попова уточнила, что на 1 июня к первому этапу снятия ограничений в России перешли 24 региона, ситуация еще в 26 субъектах, по ее мнению, позволит им в скором времени также смягчить противовирусные меры. Еще три региона готовы к третьему и окончательному этапу отмены ограничений, сказала она.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В начале мая Роспотребнадзор представил единые рекомендации по снятию ограничений в регионах, план ведомства состоит из тех этапов.

Сначала следует разрешить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, открыть небольшие точки продажи непродовольственных товаров и предприятия сферы услуг, с условием соблюдений ограничений по площади и числу клиентов. Затем рекомендовано возобновлять работу предприятий большей площади и ряда образовательных организаций. На финальной стадии открываются все предприятия без ограничений, все учебные заведения, гостиницы.

По последним данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявили 9035 заболевших. С начала эпидемии в стране COVID-19 заразились 414 878 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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