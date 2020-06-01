Власти попросили москвичей соблюдать меры предосторожности в парках

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При прогулках и занятиях спортом в парках, которые открылись с 1 июня, необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать защитные средства. Об этом заявили в Мосгорпарке, передает сайт мэра.

«По-прежнему важно не допускать большого скопления людей и дать посетителям возможность соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прогулки и занятие спортом в парках и на природе возможны при соблюдении графика прогулок, который сделали власти Москвы. При этом действует запрет на проведение массовых мероприятий, также нельзя организовывать пикники и жарить шашлыки.

Полиция будет патрулировать парки и осуществлять видеомониторинг. При превышении допустимой нормы посетителей парк могут закрыть.