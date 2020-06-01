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Пандемия коронавируса ,  
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Власти попросили москвичей соблюдать меры предосторожности в парках

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При прогулках и занятиях спортом в парках, которые открылись с 1 июня, необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать защитные средства. Об этом заявили в Мосгорпарке, передает сайт мэра.

«По-прежнему важно не допускать большого скопления людей и дать посетителям возможность соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что прогулки и занятие спортом в парках и на природе возможны при соблюдении графика прогулок, который сделали власти Москвы. При этом действует запрет на проведение массовых мероприятий, также нельзя организовывать пикники и жарить шашлыки.

Полиция будет патрулировать парки и осуществлять видеомониторинг. При превышении допустимой нормы посетителей парк могут закрыть.

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
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Фото: mos.ru

В конце мая Собянин сообщил, что московские парки откроются для посетителей с 1 июня. Жителям столицы, в том числе людям старше 65 лет, с этого дня можно выходить на прогулки в соответствии с графиком. Также разрешено заниматься спортом до 9 утра каждый день.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: коронавирус, COVID-19, самоизоляция
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