Власти Новосибирска отменили самоизоляцию для приезжих из других регионов

Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Новосибирской области отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других субъектов, причиной назван низкий уровень завозных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан», — говорится в сообщении.

Все, кто приезжал в регион на любом транспорте из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) в мае и апреле, должны были сообщать о своем прибытии на горячую линию и проводить 14 дней в самоизоляции. Для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы, медицинское наблюдение сохраняется.

Ранее в Новосибирской области ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 30 июня. До этого срока останутся закрыты в том числе ТЦ, фитнес-центры, ночные клубы, массажные салоны, солярии. Аптеки и точки розничной продажи продуктов в ТЦ могут продолжать работу.