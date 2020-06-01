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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Новосибирска отменили самоизоляцию для приезжих из других регионов

Новосибирск
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Новосибирской области отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других субъектов, причиной назван низкий уровень завозных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан», — говорится в сообщении.

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Все, кто приезжал в регион на любом транспорте из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Саха (Якутия) в мае и апреле, должны были сообщать о своем прибытии на горячую линию и проводить 14 дней в самоизоляции. Для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы, медицинское наблюдение сохраняется.

Ранее в Новосибирской области ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 30 июня. До этого срока останутся закрыты в том числе ТЦ, фитнес-центры, ночные клубы, массажные салоны, солярии. Аптеки и точки розничной продажи продуктов в ТЦ могут продолжать работу.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Новосибирской области выявили 2914 заболевших коронавирусной инфекцией, 105 новых случаев было выявлено за последние сутки. Умерли 33 заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Новосибирская область, коронавирус, карантин
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