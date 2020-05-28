В Новосибирской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Новосибирск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Действие ограничений, введенных в Новосибирской области для профилактики распространения коронавируса, продлено до 30 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на постановление губернатора области Андрея Травникова.

Документ не разрешает до 30 июня возобновлять работу ТЦ. Исключение составляют расположенные в них аптеки и объекты розничной торговли продовольственными товарами. Кроме того, до конца июня будут закрыты фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии и иные объекты, «в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом».

Власти также продлили запрет на курение кальяна в общественных местах и проведение массовых мероприятий, в том числе досуговых, рекламных, выставочных. Таким образом, в регионе не могут работать ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты.

На работающих предприятиях необходимо соблюдать масочный режим. Граждане обязаны носить маски в транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта и при посещении прочих общественных мест.