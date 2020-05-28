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В Новосибирской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Новосибирск
Новосибирск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Действие ограничений, введенных в Новосибирской области для профилактики распространения коронавируса, продлено до 30 июня. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на постановление губернатора области Андрея Травникова.

Документ не разрешает до 30 июня возобновлять работу ТЦ. Исключение составляют расположенные в них аптеки и объекты розничной торговли продовольственными товарами. Кроме того, до конца июня будут закрыты фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии и иные объекты, «в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом».

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Власти также продлили запрет на курение кальяна в общественных местах и проведение массовых мероприятий, в том числе досуговых, рекламных, выставочных. Таким образом, в регионе не могут работать ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты.

На работающих предприятиях необходимо соблюдать масочный режим. Граждане обязаны носить маски в транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта и при посещении прочих общественных мест.

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С конца марта в области объявлен режим обязательной всеобщей самоизоляции. Часть ограничений позже смягчили. Так, в регионе разрешили прогулки и уличные тренировки (максимум по двое, не считая детей, при соблюдении дистанции 1,5 м), открыли продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска.

Ранее в социальных сетях появились фотографии с вечеринки, которая прошла в ночь на 24 мая в центре Новосибирска. Полиция региона подтвердила, что на вечеринку пришли от 50 до 60 молодых человек, и начала проверку по факту нарушения самоизоляции и режима тишины.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Новосибирская область, коронавирус, самоизоляция
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