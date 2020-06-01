Кабмин не поддержал законопроект о назначении пособий домохозяйкам

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Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из заключения кабмина, опубликованного на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в заключении.

Кабмин указал, что предлагаемый закон содержит неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства, что приведет к проблемам в правоприменительной практике. Кроме того, не определены период и основания прекращения выплаты пособия, виды доходов членов семьи домохозяйки или домохозяина, подлежащие учету.

В заключении также говорится, что, согласно ст. 3 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий в сфере обязательного социального страхования, например, по беременности или родам.