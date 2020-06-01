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Кабмин не поддержал законопроект о назначении пособий домохозяйкам

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из заключения кабмина, опубликованного на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в заключении.

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Кабмин указал, что предлагаемый закон содержит неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства, что приведет к проблемам в правоприменительной практике. Кроме того, не определены период и основания прекращения выплаты пособия, виды доходов членов семьи домохозяйки или домохозяина, подлежащие учету.

В заключении также говорится, что, согласно ст. 3 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий в сфере обязательного социального страхования, например, по беременности или родам.

Правительство отметило, что предлагаемое внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» «не корреспондируется с концепцией» этого закона.

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Реализация предлагаемых изменений потребует средств из бюджета. «Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — уточняется в заключении.

1 июня стало известно, что депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесут в Госдуму законопроект о выплатах ежемесячных пособий для домохозяек в размере МРОТ, который сейчас составляет 12 130 руб. Право на пособие предусматривается для одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан «в целях повышения роли семьи в современном российском обществе, укрепления ценностей семейной жизни, улучшения демографической ситуации в России и повышения уровня доходов населения».

Теги: МРОТ, Правительство, пособие
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