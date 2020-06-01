ЛДПР предложила ввести пособия для домохозяек

Депутаты от ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским внесут в Госдуму законопроект о выплатах пособий для домохозяек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

Документ предлагает ввести меры поддержки лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, в виде ежемесячных выплат в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас 12 130 руб.). Право на такое получит только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Нилов сообщил, что законопроект вводит новую категорию получателей мер соцподдержки для тех, кто занимается домашним хозяйством. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария, домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Как отметил Нилов, сегодня в связи с пандемией коронавируса вводятся меры, направленные на регулирование рынка занятости, однако они носят временный характер, в то время как домохозяйства постоянны. По его словам, постоянное ежемесячное пособие в этой сфере укрепит социальную стабильность в обществе «вне зависимости от любой короны».

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