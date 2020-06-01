Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек Общество, 01:44 ЛДПР предложила ввести пособия для домохозяек Общество, 01:43 Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности» Технологии и медиа, 01:08 Павлюченко заявил о сожалении из-за решения вернуться из Англии Спорт, 01:00 Духовное управление мусульман России установило правила посещения мечетей Общество, 00:56 Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива» Спорт, 00:46 В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом Общество, 00:09 Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ Общество, 00:08 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 00:05 Что изменится в российских законах в июне Общество, 00:00 Reuters узнал о согласии России перенести встречу ОПЕК+ Экономика, 31 мая, 23:25 Прокуратура начала проверку в Видном из-за жалоб медиков в связи с COVID Общество, 31 мая, 23:22 Посольство направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидента с журналистом Политика, 31 мая, 22:31 Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Общество, 31 мая, 22:21
Общество ,  
0 

ЛДПР предложила ввести пособия для домохозяек

Депутаты от ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским внесут в Госдуму законопроект о выплатах пособий для домохозяек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

Документ предлагает ввести меры поддержки лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, в виде ежемесячных выплат в объеме минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас 12 130 руб.). Право на такое получит только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Нилов сообщил, что законопроект вводит новую категорию получателей мер соцподдержки для тех, кто занимается домашним хозяйством. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария, домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Как отметил Нилов, сегодня в связи с пандемией коронавируса вводятся меры, направленные на регулирование рынка занятости, однако они носят временный характер, в то время как домохозяйства постоянны. По его словам, постоянное ежемесячное пособие в этой сфере укрепит социальную стабильность в обществе «вне зависимости от любой короны».

Материал дополняется

Теги: ЛДПР, пособия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter