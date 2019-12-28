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Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года ее размер достигнет 12,13 тыс. руб. в месяц. Сейчас МРОТ составляет 11,28 тыс. руб.

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По мнению вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ будет способствовать росту зарплаты более 3 млн россиян, половина которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ потребуется 20,9 млрд руб. По его словам, из этой суммы 5,8 млрд руб. понадобится из федерального бюджета, а из бюджетов регионов — 15,1 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, МРОТ, рост
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